Ucraina: Zelensky alla famiglia del giornalista Usa ucciso, ha documentato "spietatezza" russa

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato le sue condoglianze alla famiglia del giornalista statunitense Brent Renaud, ucciso ieri in Ucraina da un cecchino russo "mentre documentava la spietatezza e il male inflitti alle persone dalla Russia". "Possano la vita e il sacrificio di Brent ispirare il mondo ad alzarsi in piedi nella lotta per le forze della luce contro le forze dell'oscurità", ha scritto il presidente su Twitter. (Res)