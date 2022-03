Ue: Gentiloni, rivaluteremo clausola sospensione Patto di stabilità a metà maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'applicazione della clausola di salvaguardia generale che sospende il Patto di stabilità e di crescita dovrebbe essere disattivata il primo gennaio 2023, ma i ministri dell'Economia dell'area euro hanno chiarito che ci sarà bisogno di rivalutare tale passo. Lo ha detto in conferenza stampa dopo l'Eurogruppo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "L'applicazione della general escape clause nel 2022 aiuterà ad adottare le misure necessarie per affrontare le sfide immediate di questa crisi", ha detto. "Data l'attuale incertezza, abbiamo anche chiarito che avremmo bisogno di rivalutare la sua prevista disattivazione nel 2023 sulla base delle nostre previsioni di primavera, che presenterò a metà maggio. E ancora, oggi c'è stato un forte sostegno per questo approccio", ha sottolineato. (Beb)