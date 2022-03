Grecia: Gentiloni, Paese ha intrapreso azioni necessarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha intrapreso le azioni necessarie e ha completato una serie di impegni specifici. Lo ha detto in conferenza stampa dopo l'Eurogruppo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Abbiamo discusso dell'ultimo rapporto sulla sorveglianza rafforzata per la Grecia, in cui si rilevava che il Paese ha completato un'ulteriore serie di impegni specifici e ha anche compiuto progressi in altre aree di riforma. Questi risultati sono stati raggiunti nel contesto di una rapida ripresa economica e della tempestiva attuazione del piano per la ripresa e la resilienza: il mese scorso la Commissione ha approvato la sua valutazione preliminare positiva sulla prima richiesta di pagamento della Grecia, per 3,6 miliardi di euro", ha spiegato. "In sintesi, la nostra valutazione è che le autorità abbiano intrapreso le azioni necessarie tenendo conto delle circostanze. Vorrei ricordare che questa relazione non era collegata a un rilascio di misure sul debito da parte dell'Eurogruppo: questo sarà per il 14mo rapporto di maggio", ha specificato. (Beb)