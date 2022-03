Cile: presidente Boric, "soluzione a crisi migratoria deve essere regionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha proposto una "soluzione regionale" alla crisi migratoria derivata dall'esodo di cittadini venezuelani in fuga dalla crisi economica e sociale di Caracas. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa con la stampa estera tenuta oggi a Santiago, dove ha affermato che "una crisi migratoria di oltre sei milioni di persone non può ricadere su un piccolo gruppo di Paesi". "Dobbiamo pensare alla solidarietà latinoamericana: Brasile, Uruguay, Paraguay e anche la Bolivia hanno un ruolo da svolgere", ha detto Boric, sottolineando che la questione della migrazione è stato uno dei temi centrali delle numerose riunioni bilaterali tenute venerdì e sabato con gli omologhi della regione. (segue) (Abu)