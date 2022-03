Usa-Cina: concluso incontro tra Sullivan e Yang Jiechi a Roma, da Washington richiesta di tenere aperte comunicazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre si attende domani, sempre a Roma, l’incontro tra Sullivan ed il consigliere diplomatico del premier Mario Draghi, Luigi Mattiolo, dal Pentagono si ribadisce massima attenzione all’azione cinese. Secondo un alto funzionario della Difesa Usa citato dal “Financial Times”, il Pentagono sta monitorando l'azione di Pechino per vedere se la Repubblica popolare sta fornendo armi alla Russia nel quadro dell'invasione in Ucraina, o se l’ha già fatto. Secondo la fonte, il governo Usa ha visto la Cina "dare sostanzialmente tacita approvazione" all'azione russa "rifiutando di aderire alle sanzioni, incolpando l'Occidente e gli Stati Uniti per l'assistenza che abbiamo fornito all'Ucraina e affermando di voler vedere un risultato pacifico ma essenzialmente non facendo nulla per raggiungerlo". Le dichiarazioni del funzionario del Pentagono si allineano a quelle rilasciate ieri dallo stesso Sullivan, che alla "Cnn" ha affermato che per Washington Pechino era da tempo a conoscenza dell'intenzione russa di pianificare un'azione in Ucraina, pur ritenendo possibile che la Cina non ne avesse compreso appieno la portata. (Res)