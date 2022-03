Ucraina: Confcommercio Milano aderisce all'appello del Consiglio Comunale per scendere in piazza sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confcommercio Milano aderisce all'appello del Consiglio Comunale "Milano contro la guerra" con la manifestazione in programma sabato 19 marzo all'Arco della Pace. "Quest'appello – dichiara Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano – si collega idealmente alla locandina #stopwar che abbiamo diffuso nei giorni scorsi come messaggio da condividere con le imprese e alle iniziative di raccolta di beni di prima necessità che vengono realizzate sul territorio con l'impegno di Confcommercio e delle attività associate". (Com)