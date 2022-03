Imprese: Cda Assicurazioni Generali approva lista candidati, Sironi presidente e Donnet ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato la composizione della propria lista dei candidati da presentare all'Assemblea degli azionisti per il rinnovo del Consiglio per il mandato in scadenza con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. I candidati – riferisce una nota – sono stati selezionati sulla base dei criteri che lo stesso Consiglio ha adottato, su parere del Comitato Nomine “ad hoc” e in aderenza anche alle indicazioni contenute nel “Parere di orientamento agli azionisti”, approvato lo scorso 16 febbraio dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito della Compagnia. La lista dei candidati – prosegue la nota – posizionerà Generali al di sopra della media europea in termini di indipendenza e parità di genere e abbasserà l’età media del Board collocandola al di sotto della media europea. La maggior parte dei candidati presenta significative esperienze manageriali in gruppi internazionali. La lista è stata definita in modo da assicurare equilibrio tra la continuità rappresentata dagli attuali consiglieri e le competenze e le esperienze dei nuovi. Inoltre, la maggioranza dei candidati vanta esperienze in ambito Esg e strategia di modello di business. (segue) (Rin)