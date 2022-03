Imprese: Galateri (Assicurazioni Generali), lista Cda conferma processo di selezione trasparente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista del Cda “che abbiamo approvato oggi esprime competenze e professionalità eccellenti a livello internazionale e conferma la validità di un processo di selezione trasparente, capace anche di rispondere a tutte quelle esigenze rigorose che gli investitori hanno indicato durante le attività di dialogo con loro”. Lo afferma Gabriele Galateri di Genola, presidente di Assicurazioni Generali. “Sono convinto che i candidati della lista saranno in grado di accompagnare Generali nel percorso delineato dalla nuova strategia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ e di gestire al meglio le sfide globali che un grande Gruppo assicurativo come il nostro dovrà affrontare nei prossimi anni. Il Consiglio – conclude – si è valso del lavoro di selezione svolto con grande energia e professionalità dal Comitato ad hoc, creato proprio per assicurare la piena trasparenza del processo”.(Rin)