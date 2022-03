Arabia Saudita: Fondi sviluppo nazionale pronto a sostenere economia con 152 miliardi dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- il Fondo di sviluppo nazionale (Ndf) saudita inietterà 570 miliardi di riyal (152 miliardi di dollari) nell'economia del Regno entro il 2030. Lo ha annunciato oggi il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman in occasione del lancio della strategia per il fondo. Nel suo discorso, l’erede al trono ha affermato l’Ndf contribuirà a triplicare la quota del Pil non petrolifero e aumenterà, tramite fondi e banche di sviluppo, la partecipazione del settore privato al prodotto interno lordo entro il 2030.(Res)