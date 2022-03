Ucraina: Gentiloni, crisi è campanello d'allarme per rafforzare anche resilienza finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi geopolitica in corso è per l'Unione europea un campanello d'allarme per rafforzare la resilienza su tutti i fronti, e questo include il nostro settore finanziario. Lo ha detto in conferenza stampa dopo l'Eurogruppo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Abbiamo discusso dello stato di avanzamento dei lavori con l'Unione bancaria. La crisi geopolitica che si sta svolgendo alle nostre porte è per noi un campanello d'allarme per rafforzare la nostra resilienza su tutti i fronti, e questo include il nostro settore finanziario", ha detto Gentiloni. "Grazie al lavoro svolto negli anni precedenti, le banche hanno potuto sostenere l'attività economica durante la crisi del Covid-19. Ma non c'è spazio per l'autocompiacimento. Resta essenziale un'unione bancaria a tutti gli effetti", ha evidenziato. (Beb)