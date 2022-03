Ucraina: Gentiloni, la guerra influenzerà Pil dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina influenzerà il Pil dei Paesi dell'Unione europea attraverso i prezzi delle materie prime "significativamente più elevati", in particolare "del gas e del petrolio, ma anche del grano"; le "interruzioni dell'approvvigionamento e le rotture di collegamenti commerciali"; e "un'incertezza significativamente maggiore, che incide sulla fiducia del settore sia economico che finanziario". Lo ha detto in conferenza stampa dopo l'Eurogruppo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. Inoltre, "il sostegno economico e materiale all'Ucraina; il rafforzamento della la spesa per la difesa; il disaccoppiamento dall'energia russa; l'assistenza per un numero possibilmente molto elevato di rifugiati; il supporto continuo per far fronte ai prezzi elevati delle materie prime; e le interruzioni nella produzione sono tutte destinate a pesare sui budget", ha aggiunto Gentiloni. (Beb)