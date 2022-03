Ucraina: rientrato in Brasile calciatore bloccato a Kherson a causa del conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia del calciatore, rimasto bloccato in una delle città dove sin dall'inizio del conflitto i combattimenti sono stati molto intensi, era stata seguita dalla stampa brasiliana. Oggi Florencio ha raccontato di essere riuscito a lasciare la città attraverso un corridoio umanitario verso la Russia. "Ho impiegato sette ore da Kherson alla Crimea. Da lì, ci sono volute altre 32 ore per Mosca, dove sono rimasto un giorno, e altre sei ore per Dubai. Ho aspettato altre tre ore lì e ho impiegato poi altre 15 ore da Dubai a Guarulhos (San Paolo) Ho aspettato altre sei ore e sono arrivato qui a Recife dopo tre ore di aereo", ha detto Florencio visibilmente stanco. (segue) (Brb)