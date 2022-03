Germania: Bayer ferma attività non essenziali in Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato tedesco Bayer ha comunicato la sospensione temporanea di tutte le attività “non essenziali” in Russia e Bielorussia. La decisione fa seguito all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il gruppo fermerà temporaneamente “tutte le spese non essenziali nei settori della salute e dell'agricoltura”. Ciò include la sospensione di tutta la pubblicità e altre misure pubblicitarie e l'interruzione a tempo indeterminato dei progetti di investimento. Inoltre, Bayer non intende più perseguire nuove opportunità di affari nei due Paesi. Allo stesso tempo, l’azienda non prevede di interrompere completamente le consegne in Russi e Bielorussia. Secondo Bayer, infatti, sospendere le esportazioni di “prodotti sanitari e agricoli essenziali alla popolazione civile – come quelli usati per curare il cancro o le malattie cardiovascolari, i prodotti sanitari per le donne incinte e i bambini e le sementi per la coltivazione degli alimenti -“ provocherebbe un aumento delle vittime della guerra in Ucraina. (Geb)