Ucraina: Toti (Liguria), pronto info point di Genova per accoglienza profughi

- "E' pronto l’Info point di Genova, di fronte alla stazione Brignole, che sarà aperto ogni giorno dalle 8 alle 20 per accogliere le persone che arrivano dall’Ucraina". Lo annuncia su Facebook il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. "Entro fine settimana saranno attivi anche gli altri tre, uno per Provincia, vicino a cui saranno posizionate altrettante tende allestite dalla nostra Protezione civile come riparo dal freddo per chi fosse in attesa di ricevere un servizio", aggiunge per poi spiegare che saranno "punti importanti di prima assistenza: qui chi arriva in Liguria autonomamente potrà avere tutte le informazioni di cui ha bisogno, sia dal punto di vista dell’accoglienza che sanitario, e verranno effettuati anche i tamponi. La Liguria c’è, con ogni mezzo, per dare una speranza a chi fugge dalla guerra". (Rin)