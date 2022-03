Perù: ammessa al dibattito seconda mozione di impeachment contro presidente Castillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso del Perù ha ammesso al dibattito la discussione della mozione di impeachment nei confronti del presidente Pedro Castillo per “incapacità morale permanente”. Si tratta della seconda mozione di impeachment presentata contro il capo dello stato dall'inizio del suo mandato, sette mesi fa. La mozione, riferisce il quotidiano “El Comercio”, è stata ammessa al dibattito con 76 voti a favore, 41 contro e un’astensione. E’ attesa per per domani la difesa di Castillo davanti al parlamento. Per la destituzione del capo dello stato sono necessarie 87 adesioni. (segue) (Brb)