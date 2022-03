Perù: ammessa al dibattito seconda mozione di impeachment contro presidente Castillo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza pro tempore della Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (Celac) ha espresso preoccupazione per la situazione istituzionale che sta attraversando il Perù. E' quanto si legge in una dichiarazione rilasciata dal presidente Alberto Fernández, presidente pro tempore dell'organismo, che afferma la necessità di rispettare l'ordine democratico e la volontà popolare espressa a favore del presidente Pedro Castillo sette anni fa mesi. Quale meccanismo di coordinamento politico, prosegue la dichiarazione, la Celac riafferma il suo impegno nei confronti dei processi democratici nella regione e continuerà a seguire da vicino gli sviluppi in Perù. (segue) (Brb)