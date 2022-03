Perù: ammessa al dibattito seconda mozione di impeachment contro presidente Castillo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni di Condori sono state chieste nei giorni scorsi anche dal Collegio medico del Perù, che ha accusato il ministro di "promuove apertamente la pratica illegale della medicina e l'uso ingannevole di preparati commerciali con presunte virtù medicinali senza avere alcuna prova scientifica a sostegno di tali informazioni”, si legge in una nota diramata a febbraio. In aggiunta, Condori sarebbe indagato dalla procura anticorruzione di La Merced, nella regione di Junin e dal Controllore generale della Repubblica. Ha suscitato polemiche anche la decisone di Condori di nominare come sua consigliere un medico veterinario. Il presidente Pedro Castillo ha sin qui sempre difeso la nomina di Condori, ma il nuovo premier ha dichiarato che "valuterà" la situazione del ministro. Lo scorso 28 febbraio Castillo ha accettato le dimissioni del ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni, Juan Silva, arrivate mentre il Congresso stava discutendo una mozione di sfiducia nei suoi confronti per presunte irregolarità nella contrattazione del personale del ministero. Silva è stato anche accusato da un collaboratore di giustizia di essere coinvolto in una organizzazione criminale guidata dallo stesso Castillo. (segue) (Brb)