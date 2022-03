Perù: ammessa al dibattito seconda mozione di impeachment contro presidente Castillo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo governo dell'era Castillo è stato quello guidato da Guido Bellido, presidente del Consiglio da fine luglio a inizio ottobre del 2021. Esponente dell'ala più radicale di Perù Libre, Bellido è finito in fretta al centro delle polemiche per la sua traiettoria politica. Pochi mesi prima del suo insediamento, la procura aveva aperto un fascicolo sul suo conto per presunta apologia di terrorismo, a seguito di alcune dichiarazione rese ai media in favore dell'organizzazione armata Sendero Luminoso. A questa indagine se ne sarebbero aggiunte altre per espressioni omofobe e corruzione, una pressione che allontanava definitivamente Bellido dall'incarico, non senza polemiche. "Quello che osservo a livello nazionale è che c'è delusione perché non c'è unità con il popolo che ha promosso un cambiamento", ha affermato Bellido in un'intervista all'emittente "Rpp". (segue) (Brb)