Cile: crisi migranti, Boric chiede proroga stato di eccezione alla frontiera con la Bolivia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrariamente a quanto da lui stesso annunciato prima di assumere l'incarico, il neo presidente del Cile, Gabriel Boric, ha firmato un decreto per chiedere la proroga dello stato di eccezione per l'emergenza migranti, in quattro province al confine con la Bolivia. "Riteniamo che le condizioni che hanno determinato il primo decreto continuano a sussistere e quello che vogliamo fare è risolvere la questione in modo ordinato", ha spiegato oggi Boric in dichiarazioni rilasciate alla stampa. Il presidente, che in un primo momento si era detto contrario all'utilizzo delle forze armate in una crisi considerata di tipo umanitario, ha quindi annunciato che nel corso di questo mese la ministra dell'Interno, Izkia Siches, si recherà nella zona. (segue) (Abu)