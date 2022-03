Cile: crisi migranti, Boric chiede proroga stato di eccezione alla frontiera con la Bolivia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boric ha dichiarato inoltre che la questione della crisi migratoria è stato uno dei principali temi affrontati nel corso delle numerose bilaterali tenute con capi di Stato della regione al margine della cerimonia di insediamento di sabato. In questo senso il neo presidente cileno ha affermato che "la crisi non può ricadere solo sulle spalle di pochi paesi come Colombia, Perù e Cile" e che si sta pensando a "un sistema di quote per decomprimere la situazione". Secondo quanto stabilisce la Costituzione, lo stato di eccezione decretato dal presidente e che riguarda in particolare le province di Arica, Parinacota, Tamarugal e El Loa, può avere una durata massima di 15 giorni prorogabili di altri 15. Oltre questo termine qualsiasi ulteriore proroga dev'essere approvata dal Parlamento. (Abu)