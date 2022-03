© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione Consiliare trigiunta Bilancio - Patrimonio Immobiliare, Mobilità, Ambiente, Verde e Animali e Controllo Enti Partecipati. Ordine del giorno: M4 S.p.A.: Progetto M4 e stato avanzamento lavori; Forecast 2021 e budget 2022. È prevista la presenza in Commissione dei vertici di M4 S.p.A.:il Presidente, Alessandro Lamberti; l'amministratore Delegato, Renato Aliberti. Sono stati invitati a partecipare: l'assessore al bilancio e patrimonio immobiliare, Emmanuel Conte e l'assessore alla mobilità, Arianna Censi.Collegamento modalità Teams (ore 14:30 - 16)Il Sindaco Giuseppe Sala interviene all'evento di presentazione della seconda edizione degli Stati Generali della Natalità, "Dalle culle vuote alla ripartenza del Paese". All'appuntamento prende parte il Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti..Ospedale dei Bambini di Milano "Vittore Buzzi", via Castelvetro, 32 (ore 16)L'assessore al welfare e salute Lamberto Bertolé partecipa all'inaugurazione della mostra storico-fotografica "Il quadrilatero centenario. San Siro e i mattoni sottosopra".Esem-Cpt, via Newton 3 (ore 17:30)REGIONEL'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa in video collegamento a una tre giorni di convegni sui temi della mobilità, organizzata in collaborazione con FNM, che si svolgerà tra Milano e Dubai. Il primo evento è dedicato a un focus sulla mobilità sostenibile.Diretta streaming (ore 9)Inaugurazione della mostra "Alberi" dedicata a Mario Lodi. Sono presenti: il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, la presidente Casa delle arti e del gioco, Cosetta Lodi e il rappresentante del Comitato Scientifico del Centenario, Aldo Pallotti.Palazzo Pirelli, spazio eventi, via Fabio Filzi, 22 (ore 12)In occasione della Giornata nazionale del “Fiocchetto Lilla” i racconti e le esperienze di cento ragazze in cura per disturbi alimentari nei centri Villa Miralago, Richiedei e Animenta. Intervengono: il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi; la Vice Presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali, Simona Tironi e l'attrice Ambra Angiolini.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 13:15)L'assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, partecipa agli "Stati Generali della Natalità" sul tema "Dalle culle vuote alla ripartenza del Paese".Ospedale dei Bambini "Buzzi", via Castelvetro, 32 (ore 16)VARIE"Russia-Ucraina: tempesta perfetta sull'acciaio. Le conseguenze del conflitto sui mercati internazionali dell'acciaio". Intervengono: Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb); Amedeo Rosatelli (Senior Partner Sere); Lucio Dall'Angelo (siderweb) intervista Giuseppe Pasini (presidente Feralpi Group)diretta streaming (ore 11)Dalle culle vuote alla ripartenza del Paese: il kick off degli Stati generali della natalità intervengono: Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Letizia Moratti, vice presidente e assessore alla sanità di Regione Lombardia; Alessandra Locatelli, assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia; Alessandro Visconti, direttore generale Asst Fatebenefratelli Sacco; Gian Vincenzo Zuccotti, Preside comitato di direzione facoltà di medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano; Alessandro Rosina, demografo; Alessandro D'Avenia, scrittore.Ospedale dei Bambini di Milano "Vittore Buzzi", via Castelvetro, 32 (ore 16)Evento organizzato dalla Fondazione De Gasperi “Le Figlie della Repubblica”, il podcast pensato per avvicinare i giovani ad alcune delle figure più significative della Repubblica italiana (Alcide De Gasperi, Giulio Andreotti, Flaminio Piccoli, Pietro Ingrao e Bettino Craxi) attraverso le voci delle figlie (Maria Romana De Gasperi, Serena Andreotti, Flavia Piccoli Nardelli, Chiara Ingrao e Stefania Craxi). Partecipano all'evento Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Erika Stefani, Ministro per le disabilità e Mariastella Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Introduce l'incontro Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettore vicario dell'Ateneo, a cui seguiranno in presenza gli interventi di Angelino Alfano, presidente Fondazione De Gasperi, Valeria Negrini, vice presidente di Fondazione Cariplo, Martina Bacigalupi, responsabile progetti di Fondazione De Gasperi, e online di Martina Cirelli, studentessa che ha collaborato al progetto Figlie della Repubblica, Serena Andreotti e Chiara Ingrao.Università Cattolica, aula Pio XI, largo Gemelli 1 (ore 17:30)"L'onda lunga", parabole di caduta e risalita nella Milano cambiata dal virus. Proiezione del docu-film di Simone Pizzi e cena con raccolta fondi per l'accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina e per i progetti Caritas.Refettorio Ambrosiano, piazza Greco, 11 (ore 19:45) (Rem)