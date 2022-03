Usa-Cina: Casa Bianca su incontro Sullivan-Jiechi, chiesto di "tenere aperte comunicazioni" fra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro tenuto oggi a Roma con il responsabile esteri del Partito comunista cinese, Yang Jiechi, il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan ha "sottolineato l'importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione tra gli Stati Uniti e la Cina". Lo dice in una nota la Casa Bianca, sottolineando che Sullivan ha sollevato "diverse questioni" relative alle relazioni Usa-Cina, in un dialogo che ha avuto come focus la guerra avviata dalla Russia in Ucraina. Washington torna quindi a ribadire che l'incontro di oggi, avvenuto in una sala sotterranea dell'hotel Cavalieri Waldorf Astoria di Roma, ha fatto seguito all'incontro virtuale del 15 novembre 2021 tra il presidente Usa Joe Biden e l'omologo cinese Wang Xi. (Com)