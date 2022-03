Russia-Israele: colloquio tra Putin e Bennett, focus su situazione in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro israeliano Naftali Bennett hanno discusso della situazione in Ucraina durante una conversazione telefonica tenutasi oggi. Lo ha riferito il Cremlino. "E' proseguito lo scambio di opinioni sulla situazione relativa allo svolgimento di un'operazione speciale per proteggere le repubbliche del Donbass", ha affermato il Cremlino in una nota. Bennett ha informato Putin dei suoi contatti con diversi leader mondiali. Il presidente russo "ha condiviso le sue valutazioni sul processo negoziale tra i rappresentanti russi e ucraini, che si sta svolgendo in questi giorni in formato video", ha aggiunto il Cremlino. (Rum)