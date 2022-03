Usa-Cina: dipartimento di Stato, espressa preoccupazione per sostegno di Pechino alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro avuto a Roma con il responsabile esteri del Partito comunista cinese, Yang Jiechi, la delegazione degli Stati Uniti guidata dal consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan "ha sollevato direttamente e molto chiaramente" preoccupazioni sul sostegno della Cina alla Russia nel quadro del conflitto avviato da Mosca in Ucraina. Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price. Sostenere la Russia sulla scia dell'invasione dell'Ucraina avrebbe "implicazioni per le relazioni della Cina in tutto il mondo, comprese quelle con gli alleati e i partner degli Stati Uniti in Europa e nella regione indo-pacifica", ha detto Price. (Nys)