Milano: Consiglio comunale approva odg che impegna giunta ad attivarsi con Parlamento per legalizzazione cannabis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato dal consiglio comunale di Milano, con 26 voti favorevoli, 10 contrari e due astenuti, un ordine del giorno che impegna il Comune di Milano ad "attivarsi con il Parlamento e presso tutte le sedi opportune per sostenere la necessità di approvare un disegno di legge sulla legalizzazione della produzione e del consumo di cannabis e suoi derivati". L'odg, proposto dal capogruppo del Pd Filippo Barberis, era stato depositato dopo la dichiarazione di inammissibilità al referendum da parte della Corte costituzionale. "Dopo l'approvazione dell'Ordine del giorno sul Fine vita – ha spiegato Barberis - torniamo sui quesiti referendari, dichiarati inammissibili dai recenti pronunciamenti della Corte costituzionale, con la richiesta di una legge sulla legalizzazione della produzione e del consumo di cannabis e dei suoi derivati. Richiesta condivisa da buona parte di quest'Aula, anche dall'opposizione, a riprova di quanto sia necessaria una norma su questi temi". Il tema ha suscitato diverse reazioni contrarie tra i consiglieri d'opposizione, come nel caso della leghista Deborah Giovanati, che ha chiesto il ritiro dell'odg e ha anzi proposto ai consiglieri comunali di sottoporsi al "test del capello" per verificare il non consumo di cannabis. Non è mancata, però, anche una voce dell'opposizione che si è detta favorevole all'odg, quella del forzista Alessandro De Chirico. "La mozione è corretta nelle parti in cui si evidenzia il problema del mercato nero e la lotta alla mafia, e legalizzando la cannabis si darà l'opportunità di scegliere se comprare un prodotto che sia buono, e non tagliato con fibre di vetro o altri prodotti chimici", ha affermato De Chirico, aggiungendo poi che "c'è un bigottismo di Stato per cui si vieta la cannabis ma poi il monopolio di Stato guadagna dalla vendita di sigarette e alcolici". (Rem)