Libia: ministro Al Lafi incontra personalità politiche per formare comitato attuazione piano Dabaiba

- Il ministro di Stato per la Comunicazione e gli Affari politici del Governo di unità nazionale (Gun), Walid al Lafi ha tenuto un incontro preparatorio con alcune personalità politiche volto a formare un comitato per attuare il piano "Ritorno dell'onestà al popolo" lanciato dal primo ministro Abdulhamid Dabaiba lo scorso febbraio. Lo riferisce una nota del Gun. Nell’incontro Al Lafi ha affermato che il governo “cerca di ampliare il cerchio della partecipazione politica con le élite nazionali che credono nell'attuazione delle elezioni il prima possibile e che l'iniziativa del primo ministro si trasformerà in un movimento politico a cui parteciperanno anche personalità indipendenti”. La commissione mira ad avviare un dialogo politico nazionale che discuterà il progetto di legge elettorale preparato dal gruppo tecnico incaricato dalla commissione ministeriale, si legge nella nota. Il comitato comunicherà anche con i partiti politici interessati all'attuazione delle elezioni per garantirne l'attuazione in tempo e per formare un'ampia cintura politica che includa tutti i partiti che credono nel processo elettorale come soluzione alla crisi libica.(Lit)