Imprese: Cda Assicurazioni Generali approva lista candidati, Sironi presidente e Donnet ad (2)

- La lista dei candidati, che contiene anche l'indicazione del presidente e dell’Amministratore delegato, è la seguente: Andrea Sironi, indipendente, cooptato il 28 febbraio 2022, indicato come presidente; Clemente Rebecchini, non indipendente, attuale vicepresidente, consigliere dall’11 maggio 2012; Philippe Donnet, non indipendente, Amministratore delegato dal 17 marzo 2016, indicato come Amministratore delegato; Diva Moriani, indipendente, consigliere dal 28 aprile 2016; Luisa Torchia, indipendente, cooptata il 28 febbraio 2022; Alessia Falsarone, indipendente, cooptata il 28 febbraio 2022; Lorenzo Pellicioli, non indipendente, consigliere dal 28 aprile 2007; Clara Furse, indipendente, nuova candidata; Umberto Malesci, indipendente, nuovo candidato; Antonella Mei-Pochtler, indipendente, consigliere dal 7 maggio 2019; Marco Giorgino, indipendente, nuovo candidato; Sabine Azancot, indipendente, nuova candidata; Monica De Virgiliis, indipendente, nuova candidata. (Rin)