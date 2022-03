Russia: inchiesta "Bbc" rivela prove su presunta corruzione di Abramovich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il proprietario del Chelsea, Roman Abramovich, avrebbe guadagnato miliardi dopo aver comprato una compagnia petrolifera dal governo russo in un'asta truccata nel 1995. È quanto rivela un'indagine condotta dall'emittente radiotelevisiva "Bbc" che apporta nuove prove sugli affari, ritenuti corrotti, che avrebbero fatto la fortuna dell'oligarca russo. Secondo l'indagine, Abramovich avrebbe pagato circa 190 milioni di sterline (200 milioni di euro) alla compagnia energetica Sibneft prima di rivenderla al governo russo per 13 miliardi di dollari (11 miliardi di euro) nel 2005. Gli avvocati di Abramovich ritengono che non ci sia alcuna base per sostenere questa tesi. Nei giorni scorsi il miliardario russo è stato sanzionato dal governo britannico a causa dei suoi legami con il presidente russo Vladimir Putin. (Rel)