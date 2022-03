Cile: presidente Boric, "soluzione a crisi migratoria deve essere regionale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Boric, che in un primo momento aveva definito la crisi al confine con la Bolivia come un'emergenza di carattere umanitario, ha annunciato oggi di aver chiesto la proroga dello stato di eccezione che permette l'invio delle Forze armate in appoggio a quelle di sicurezza. "Vogliamo risolvere la questione in modo ordinato", ha detto. Sulla questione della migrazione il 36enne presidente cileno ha ammesso quindi di aver chiesto consigli anche ai governi europei. "Abbiamo chiesto l'opinione di rappresentanti stranieri riguardo al sistema delle quote applicate durante l'esodo dalla Siria", ha detto il neo presidente cileno. (Abu)