Usa-Cina: concluso incontro tra Sullivan e Yang Jiechi al Cavalieri Waldorf Astoria

- Si è concluso da poco l'incontro tra il consigliere alla Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, e il responsabile esteri del Partito comunista cinese, Yang Jiechi, tenuto oggi in una sala sotterranea dell'hotel Cavalieri Waldorf Astoria di Roma. Lo apprende "Agenzia Nova". Si tratta di una riunione particolarmente rilevante per gli sforzi diplomatici volti a porre fine al conflitto in Ucraina, con gli Usa impegnati a spingere la Cina ad assumere un ruolo più incisivo e a convincere la Russia a fermare l'invasione. Pechino non ha mai condannato espressamente l'azione militare di Mosca, ma ha mostrato negli ultimi tempi crescente insofferenza per gli effetti del conflitto. Ieri la stampa statunitense ha anche fatto sapere che la Russia avrebbe chiesto aiuti economici e militari alla Cina, voce che Pechino ha tuttavia respinto. (Res)