Toscana: Mazzeo, solidarietà a Scaramelli per minacce no vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha espresso “solidarietà al vicepresidente dell'assemblea Stefano Scaramelli e a tutti i rappresentanti delle istituzioni che, per il loro impegno nel sensibilizzare i cittadini sull’importanza della vaccinazione nella lotta al Covid, subiscono ignobili attacchi no vax, attraverso i social network o con atti vandalici. Negli ultimi giorni la pioggia di commenti offensivi, pieni di insulti e deliri neonazisti, si erano già concentrati sulla pagina Facebok del presidente Mazzeo e su quella del Consiglio regionale per avere manifestato solidarietà e vicinanza al presidente della Toscana, Eugenio Giani, oggetto di scritte offensive da parte di No Vax alla scuola di Agliana". (segue) (Ren)