Toscana: Mazzeo, solidarietà a Scaramelli per minacce no vax (2)

- È stata quindi la volta della consigliera regionale Valentina Mercanti e, ora, anche il vicepresidente dell’Assemblea toscana Scaramelli, bersaglio di oltre 800 messaggi accompagnati dalla sigla no vax. Mazzeo ha concluso: "Abbiamo ricevuto tanti attestati di solidarietà a nostra volta e ringrazio tutti coloro che ci hanno mostrato vicinanza confermando la bontà e la necessità di proseguire sulla strada della tutela della salute. Anche per questa ragione ribadisco la volontà di fare piena luce sull'accaduto e promuovere un esposto come Consiglio regionale della Toscana a tutela dell'istituzione e di tutti i colleghi coinvolti. Noi non ci fermeremo. Da oggi, proprio grazie ai vaccini, la Toscana è di nuovo zona bianca: agli insulti e alle svastiche dei no vax rispondiamo con la scienza e il ritorno alla normalità". (Ren)