Energia: Ev, esposto su extraprofitti, Cingolani sia ascoltato da Procura

- L’inchiesta aperta dalla procura della Repubblica di Roma “a seguito dell’esposto da noi presentato all’inizio di febbraio per avere informazioni su eventuali speculazioni e illeciti legati all’aumento del prezzo di gas, energia elettrica e carburante è il segno che qualcosa si sta muovendo”. Lo affermano i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi. “Dopo le dichiarazioni rilasciate - proseguono - riteniamo assolutamente necessario che il ministro Cingolani venga ascoltato come persona informata dei fatti”. “Bisogna assolutamente chiarire un aspetto: le aziende energetiche italiane hanno acquistato il gas della Russia a un prezzo fissato sulla base di contratti precedenti l’inizio della crisi e delle ostilità in Ucraina”, spiegano. “Sui contratti d’acquisto del gas, un’altra figura chiave da ascoltare il ministro Franco, il cui Dicastero è tra i principali azionisti di Eni”, aggiungono. “I contratti, finora classificati tra i segreti industriali, vanno desecretati al più presto. La classe politica – concludono - lo deve alla popolazione italiana che l’ha eletta e che, in questi mesi, sta soffrendo enormemente a causa degli aumenti in bolletta”. (Rin)