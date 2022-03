Usa: colloquio del vicesegretario Sherman con vertici Esteri di Francia, Italia, Germania, Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa Wendy Sherman ha parlato oggi con i segretari generali del Ministero degli affari esteri francese, tedesco e italiano, rispettivamente Francois Delattre, Andreas Michaelis ed Ettore Sequi, e con il ministro di Stato britannico per l'Europa e il Nord America James Cleverly. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato. "I partecipanti hanno discusso ulteriori misure per ritenere la Russia responsabile di una guerra scelta da Mosca, anche imponendo ulteriori costi economici" si legge nella nota, in cui si precisa che le parti hanno inoltre discusso della "fornitura di ulteriore sicurezza coordinata e assistenza umanitaria all'Ucraina" e sottolineato il loro "continuo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e la loro determinazione a stare con l'Ucraina". (Com)