Carceri: Sappe, detenuto suicida a Regina Coeli a Roma

- Un detenuto originario della Georgia si è tolto la vita nel carcere Regina Coeli di Roma dove era ristretto nel Centro clinico in isolamento. Lo comunica Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato autonomo polizia penitenziaria. "Il pur tempestivo intervento dei poliziotti e degli infermieri non ha purtroppo permesso di salvare la vita all’uomo, che era in carcere per il reato di furto. Una brutta e triste notizia”, prosegue Somma. Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, ricorda che nello scorso anno 2021 i suicidi in carcere furono 57 e richiama un pronunciamento del Comitato nazionale per la bioetica che sui suicidi in carcere aveva sottolineato come "il suicidio costituisce solo un aspetto di quella più ampia e complessa crisi di identità che il carcere determina, alterando i rapporti e le relazioni, disgregando le prospettive esistenziali, affievolendo progetti e speranze. Il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti . La via più netta e radicale per eliminare tutti questi disagi sarebbe quella di un ripensamento complessivo della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere", conclude Capece. (Com)