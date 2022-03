© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli arrivi di persone in fuga dal conflitto in Ucraina. Alle 8 di questa mattina erano 38.539 i profughi entrati in Italia dall'inizio del conflitto. Lo rende noto il Viminale su Twitter, specificando che si tratta di “19.566 donne, 3.373 uomini e 15.600 minori”. (Rin)