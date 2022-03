Carceri: Capriccioli (Radicali Lazio), da inizio anno 17 detenuti suicidi in Italia, è strage

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi quattro giorni altri tre detenuti si sono tolti la vita nelle carceri italiane. Da ultimi un cittadino georgiano a Regina Coeli, nella giornata di ieri, e un detenuto nel carcere di Castrovillari, poche ore fa". Così in una nota Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa Radicali. "Il totale a oggi è agghiacciante: diciassette suicidi dall'inizio dell'anno - aggiunge -, cosa che segna la media spaventosa di un suicidio ogni quattro giorni. Tutto questo senza contare i tentativi non riusciti o sventati, che porterebbero il numero totale a soglie astronomiche. Si tratta di una vera e propria strage da cui dovrebbe partire una profonda riflessione sul ruolo del carcere nella nostra società e sulla sua effettiva funzione: una riflessione che a mio parere non può non prendere in considerazione anche l'idea di superare questo strumento, che alla prova dei fatti si rivela sempre più incapace di reinserire nella società le persone che hanno commesso dei reati, e che nella maggior parte dei casi produce soltanto nuove sofferenze e ulteriori tragedie". (Com)