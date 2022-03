Venezuela: ong, nel 2021 contate 1.414 esecuzioni senza processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2021 in Venezuela si sono contate 1.414 esecuzioni extra giudiziarie. Lo scrivono l'organizzazione non governativa Prova e il Centro Gumilla nel rapporto "Lupa por la vida" diffuso oggi. Il dato, ha spiegato il sacerdote Pedro Infante, coordinatore dei diritti umani del Centro Gumilla, pare in "significativo" calo rispetto ai 3.034 omicidi contati nel 2020. "C'è una diminuzione di oltre il 50 per cento delle uccisioni fuori da un processo", ha detto Infante sottolineando però che si tratta comunque di cifre "letali", ed "estremamente allarmanti per uno stato di diritto". L'intero rapporto, ha detto il sacerdote, risente inoltre dell'opacità nel quale si trovano costrette a muoversi le ong, dato "che non hanno facilità di accesso alle informazioni pubbliche". Al tempo stesso, il Centro Gumilla denuncia il persistere di una "situazione strutturale di impunità", ricondotta all'inazione di procura e inquirenti. (segue) (Vec)