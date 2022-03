Venezuela: ong, nel 2021 contate 1.414 esecuzioni senza processo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infante ha sottolineato che le Forze di azione speciale (Faes), corpo della polizia nazionale, hanno ridotto il numero di illegalità rispetto al 2020 anche grazie ai diversi rapporti stilati dalle ong e alle denunce fatte dall'ufficio delle Nazioni Unite nel Paese, così come dall'ufficio dell'Alto commissariato per i diritti umani, dell'ex presidente cilena Michelle Bachelet. Nel 2021 si sarebbe però irrobustito il profilo illegale della polizia criminalistica (Cicpc), con un 25 per cento delle azioni extra giudiziarie. Da parte sua, Marino Alvarado, di Prova, ha incalzato le autorità a portare a compimento le indagini sui tanti fascicoli aperti, mettendo un freno alle azioni di forza dei corpi di sicurezza. "Essere giovane e vivere in un quartiere significa esporsi a un rischio molto alto. Le probabilità di essere uccisi da un funzionario della polizia sono molto alte"; ha sottolineato. (Vec)