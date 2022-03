Ucraina: fonte Pentagono, Usa monitorano azione Cina su eventuale fornitura armi alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono sta monitorando l'azione della Cina per vedere se sta fornendo armi alla Russia nel quadro dell'invasione avviata in Ucraina. Lo ha detto ai giornalisti un funzionario della Difesa statunitense, sottolineando se la Cina sceglierà di sostenere materialmente la Russia in questa guerra, "ci saranno probabilmente conseguenze per la Cina". Secondo la fonte, il governo Usa ha visto la Cina "dare sostanzialmente tacita approvazione" all'azione russa "rifiutando di aderire alle sanzioni, incolpando l'Occidente e gli Stati Uniti per l'assistenza che abbiamo fornito all'Ucraina e affermando di voler vedere un risultato pacifico ma essenzialmente non facendo nulla per raggiungerlo". Le dichiarazioni del funzionario del Pentagono si allineano su quelle rilasciate ieri dal consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, che oggi ha incontrato a Roma l'alto diplomatico cinese Yang Jiechi, responsabile della politica estera del Partito comunista. Secondo quanto dichiarato da Sullivan alla "Cnn", per gli Stati Uniti Pechino era a conoscenza dell'intenzione russa di pianificare un'azione in Ucraina prima dell'invasione avviata lo scorso 24 febbraio, pur ritenendo possibile che la Cina non avesse compreso appieno la sua portata. (segue) (Nys)