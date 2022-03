Argentina: Cristina Kirchner denuncia attacco premeditato e mirato durante manifestazione contro Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco mirato e premeditato. Così l'ex presidente dell'Argentina, Cristina Kirchner, ha definito oggi l'aggressione con lanci di pietre avvenuta venerdì contro il suo ufficio della presidenza del Senato da parte di manifestanti che protestavano contro l'accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Secondo quanto ha scritto Kirchner in un messaggio sul suo profilo Twitter, "l'aggressione alla vicepresidente della Repubblica", avvenuta mentre alla Camera si teneva la votazione che avrebbe portato all'approvazione in prima lettura del progetto di legge che servirà a ratificare l'intesa con l'Fmi, è stata "premeditata e ordinata da un mandante". Un fatto definito come "grave" in conclusione del messaggio corredato anche da un video dove si può osservare in parallelo il succedere dell'aggressione dall'esterno del palazzo del Parlamento e dall'interno dell'ufficio. (segue) (Abu)