Argentina: Cristina Kirchner denuncia attacco premeditato e mirato durante manifestazione contro Fmi (2)

- La vice presidente non ha tuttavia espresso nessuna ipotesi riguardo l'identità del presunto mandante dell'aggressione. Nel video si sottolinea come il lancio di pietre da parte di un gruppo di manifestanti che si separa dal centro della manifestazione sembra essere rivolto specificamente contro le finestre al secondo piano del palazzo del Congresso. Nel filmato di circa quattro minuti viene inoltre evidenziato come l'intervento delle forze dell'ordine prende il via solo una ventina di minuti dopo l'inizio dell'azione diretta contro l'ufficio della vicepresidente. Cristina Kirchner aveva denunciato l'aggressione già venerdì al termine della votazione sostenendo che "dal ritorno della democrazia nel 1983 le scene di violenza sono state sempre legate a questo organismo e alle politiche che ha imposto". (Abu)