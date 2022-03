Carceri: Pedica (+Eu), suicidio Regina Coeli terzo da inizio anno, tenere alta attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle carceri romane "bisogna tenere alta l'attenzione sempre e non solo a Ferragosto e a Capodanno. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia ha più volte sollevato il problema delle condizioni di vita dei detenuti e il suicidio di oggi a Regina Coeli, il terzo da inizio anno, deve far riflettere anche sulla carcerazione preventiva". Lo afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "Tutta la politica ha il dovere di pensare tutti i giorni alle condizioni di chi vive in carcere e a quelle di chi vi lavora - aggiunge -. Non dimentichiamo che il corpo di polizia penitenziaria vive una situazione drammatica. Nelle carceri c'è una carenza di personale che supera il 30 per cento e bisogna intervenire subito, razionalizzando le risorse", conclude Pedica. (Com)