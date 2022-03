Milano: approvata sperimentazione "bollino rosa" per parcheggio donne in gravidanza o con figli piccoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata dal Consiglio Comunale di Milano con 34 voti favorevoli, quattro contrari e nessun astenuto, una mozione presentata dalla leghista Deborah Giovanati inerente alla sperimentazione del cosiddetto "bollino rosa", un pass riservato alle donne in gravidanza e ai genitori di bambini sotto i due anni d'età per parcheggiare senza pagare su strisce blu e gialle. Parte della mozione, poi, è l'individuazione di strisce rosa in ogni municipio, quindi dedicate, in prossimità di servizi come, ad esempio, ambulatori o supermercati. "Questa mozione – ha spiegato in aula Giovanati - in realtà arriva un po' da lontano, dalla mia esperienza come assessore nel Municipio 9, dove si cercava di creare un sistema che potesse aiutare le tante mamme della nostra città. Ora sono arrivata in consiglio comunale e mi sembrava giusto prendere questa idea su cui si erano già fatti tanti ragionamenti per proporla all'intera città". "Visto che il codice della strada ha recepito questo tema – ha replicato l'assessore alla mobilità Arianna Censi -, possiamo non solo rispondere positivamente a questa richiesta, ma abbiamo anche il contesto normativo che ci permette di farlo con grande tranquillità". (Rem)