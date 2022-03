Sicurezza: Bernini (FI), taser agli agenti di Bologna è ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Anche la Polizia di Bologna, da oggi, “avrà in dotazione il taser, la pistola a impulsi elettrici, già oggetto di sperimentazione in diverse città d’Italia. Certamente una buona notizia, poiché il potenziamento dell’equipaggiamento dei nostri agenti è sempre stata per noi una priorità”. Lo dichiara Anna Maria Bernini presidente dei senatori di Forza Italia. “Il taser - prosegue - consentirà agli agenti di intervenire in situazioni ad alto rischio con uno strumento non letale”. “Questo importante strumento di difesa - aggiunge - andrà ad equipaggiare anche Carabinieri e Guardia di finanza”. “Un passo in avanti importante, che consentirà alle forze dell’ordine di poter operare ancor meglio e in condizioni di sicurezza, soprattutto in quelle città dove purtroppo gli episodi di criminalità comune e le situazioni che mettono a repentaglio l’ordine pubblico sono sempre più frequenti", conclude.(Rin)