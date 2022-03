Scuola: al via supporto a Enti locali per partecipazione ad Avviso pubblico su asili nido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontri territoriali, una task force di esperti messa a disposizione dall'Agenzia per la coesione, seminari ed help desk dedicati: al via il rafforzamento del supporto tecnico e informativo agli Enti locali per garantire una loro maggiore partecipazione all'Avviso pubblico sugli asili nido. "Dobbiamo fare in modo che tutte le risorse siano utilizzate, garantendo un incremento dei servizi per la fascia d'età da 0 a 2 anni, soprattutto nelle aree dove sono più carenti", ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Per i nidi, alla chiusura dei termini previsti inizialmente dal bando, sono arrivate richieste pari a circa 1,2 miliardi su un totale di 2,4 miliardi disponibili. Il Piano mette a disposizione, inoltre, 600 milioni per la fascia 3-5 anni. Per scuole dell'infanzia e poli dell'infanzia (questi ultimi ricomprendono anche lo 0-2) sono arrivate, alla chiusura del bando, 1.223 domande, per oltre 2,1 miliardi. Per consentire di utilizzare tutte le risorse per i nidi, i termini sono stati riaperti fino al prossimo 31 marzo. Ma non solo. Il ministero, in raccordo con la ministra per il Sud e la coesione territoriale e con la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, ha previsto interventi a sostegno dei Comuni per assicurare la più ampia partecipazione e sostenere dal punto di vista tecnico i territori in tutte le fasi della candidatura. Nello specifico, saranno organizzati incontri territoriali con il coinvolgimento delle Prefetture e la partecipazione del ministero dell'Istruzione e della task force edilizia scolastica dell'Agenzia per la Coesione territoriale. La stessa task force offrirà supporto tecnico a Comuni con una copertura di servizi dedicati alla fascia 0-2 anni molto al di sotto dell'obiettivo europeo del 33 per cento. (segue) (Com)