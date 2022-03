Scuola: al via supporto a Enti locali per partecipazione ad Avviso pubblico su asili nido (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il supporto mirerà a stimolare la partecipazione e ad accompagnare gli uffici tecnici nella predisposizione della candidatura. I territori avranno a loro disposizione anche webinar organizzati in coordinamento con l'Associazione dei Comuni italiani. Il primo si è già tenuto lo scorso 10 marzo e ha coinvolto i Comuni delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e delle Province di Prato e Trieste, che non avevano fatto registrare candidature entro il 28 febbraio scorso. È confermato, inoltre, il servizio telefonico dedicato, il servizio mail, faq e chiarimenti, oltre che format specifici per guidare i Comuni nelle fasi della candidatura. Il programma d'azione non si limita a sostenere i Comuni nelle procedure formali di adesione al bando. L'obiettivo è intercettare tutte le realtà territoriali carenti di servizi e informarle delle opportunità a disposizione. Per questo motivo, partirà una campagna di comunicazione, con uno spot tv, per far conoscere ai Comuni la proroga della scadenza dell'Avviso e sarà inviata una nota a tutti i Comuni che non hanno partecipato al bando per stimolarne l'adesione. "Il Pnrr è un'opportunità di cambiamento per il nostro Paese e richiede un'azione collettiva per raggiungere gli obiettivi”, ha aggiunto il ministro Bianchi. “Abbiamo avviato fin da subito un'azione di sostegno agli Enti locali, che abbiamo deciso di potenziare. I servizi per l'infanzia sono una priorità per il nostro sistema, per il contrasto alla povertà educativa e la costruzione di una società di pari opportunità", ha concluso. (Com)