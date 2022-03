Ucraina: Comune di Milano concede a Consolato spazio nel municipio 8 per stoccare materiale per rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l’assessore al welfare del Comune di Milano Lamberto Bertolé oggi, insieme alla presidente del municipio 8 Giulia Pelucchi, ha consegnato al console ucraino Stanislav Plakhotnyi le chiavi di uno spazio nel municipio 8 che servirà per stoccare il materiale che in queste settimane è stato raccolto dalle cittadine e dai cittadini ucraini che vivono a Milano. Lo spiega Bertolé sul suo profilo facebook. “Il console – scrive l’assessore - ci aveva manifestato l’esigenza di avere uno spazio per depositare tutte le donazioni e organizzare la distribuzione alle famiglie che stanno arrivando in città in fuga dall’Ucraina. Ci siamo subito attivati con i Municipi per reperire il luogo più adatto che da oggi sarà a disposizione del Consolato generale d'Ucraina a Milano”. “Il Comune di Milano – aggiunge Bertolé - si sta coordinando con tutte le autorità competenti per garantire la pronta accoglienza, la profilassi sanitaria, la tutela dei minori che arrivano soli, il sostegno giuridico e materiale di tutte le persone che cercano un luogo sicuro in fuga dalla guerra”.(Rem)