Ucraina: Della Vedova a Consiglio d'Europa, Russia dovrà rendere conto dei suoi crimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un'informazione libera e di qualità come quella di Agenzia Nova è un bene pubblico, che attiene alla libertà dei cittadini, ed è nostro compito alimentarla e tutelarla" Benedetto Della Vedova

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- La Russia dovrà rendere conto dei suoi crimini in Ucraina. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, aprendo come presidente di turno del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa alla sessione straordinaria dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (Pace) sull'aggressione russa all'Ucraina, alla quale è intervenuto anche il primo ministro di Kiev, Denys Shmyhal. "Lodiamo il popolo ucraino per il coraggio dimostrato nel difendere il proprio paese e i nostri valori condivisi di libertà e democrazia. Come Italia, come Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, non li lasceremo soli", ha detto Della Vedova. Il sottosegretario ha ricordato come il Comitato dei ministri ha adottato una decisione eccezionale, votando la sospensione con effetto immediato della Federazione Russa dai suoi diritti di rappresentanza nel Consiglio d'Europa. "La Presidenza segue attentamente il dibattito che è in corso in aula sulla richiesta del ritiro della Russia dal Consiglio e ne terremo conto in seno al Comitato dei ministri, per le nostre prossime decisioni" ha proseguito il sottosegretario, come riferisce una nota. "La fermezza della nostra reazione, lo straordinario valore politico dell'impegno di noi tutti a presidio della nostra organizzazione e dei valori che rappresenta - ha sottolineato Della Vedova - non ci allontanano dalla tristezza e desolazione che proviamo. Desolazione per le terribili sofferenze del popolo ucraino e per le tante vittime del conflitto, soprattutto donne e bambini. La Federazione Russa, e la Bielorussia sua alleata in questa orrenda campagna militare, ne hanno la piena responsabilità e i responsabili – mandanti ed esecutori - dovranno rendere conto dei loro crimini. L'Italia - ha concluso Della Vedova - continuerà a dare il suo contributo e a sostenere ogni sforzo affinché si giunga all'immediata cessazione delle ostilità, a misure umanitarie efficaci e che attenuino in maniera tangibile le drammatiche sofferenze della popolazione". (Res)