Argentina: vice presidente Kirchner mette in rete il video di attacchi "mirati" contro il suo ufficio

- La vice presidente argentina, Cristina Fernandez Kirchner, ha pubblicato sui propri profili social un video con le aggressioni sferrate da manifestanti contro il suo ufficio, in Senato. Nel video sono montate le scene dei disordini all'esterno del palazzo e l'effetto dei lanci di pietre nei locali della presidenza della Camera alta, ruolo che "Cfk" ricopre in quanto vicepresidente della Repubblica. I fatti risalgono a venerdì scorso, quando in Parlamento si stava votando la legge per approvare i termini del delicato accordo tra il governo e il Fondo monetario internazionale (Fmi), per rinegoziare il debito da 45 miliardi di dollari contrato nel 2018. Il filmato, di circa quattro minuti, riproduce un'azione "grave" ha scritto Cristina Kirchner, mettendo in evidenza elementi che la portano a parlare di attacco "mirato e premeditato", pur senza denunciare nessuno in modo preciso: il gruppo di facinorosi, che si era staccato dal corteo principale, pareva aver messo nel mirino espressamente la finestra del secondo piano del Palazzo. Al tempo stesso, si nota che la polizia interviene per sedare la protesta sono una ventina di minuti dopo il via. Cristina Kirchner aveva denunciato l'aggressione già venerdì al termine della votazione sostenendo che "dal ritorno della democrazia nel 1983 le scene di violenza sono state sempre legate a questo organismo e alle politiche che ha imposto". (Abu)